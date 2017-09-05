İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı merak uyandırdı… Yeni sezon ne zaman?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, İstanbullu Gelin yeni sezon fragmanı yayınlandı, ilk detaylar ortaya çıktı. Faruk ile Süreyya’nın tutku dolu aşklarını ekrana taşıyan “İstanbullu Gelin”in 2. yeni sezonunda Özcan Deniz ile Aslı Enver yeni imajlarıyla ekranda olacak...

Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunda ekibe iki sevilen isim daha katıldı; Tamer Levent ve Murat Aygen. Sürpriz rollerle izleyici karşısına çıkacak olan usta aktörler , canlandırdıkları karakterlerle İstanbullu Gelin’e yeni heyecanlar katacaklar. Dizinin izleyicilerini soluksuz bırakan sezon finalinde; havalimanında gördüğümüz Süreyya’nın nereye gittiği, Faruk’u affedip affetmeyeceği ve tutku dolu aşklarının bu engeli de aşıp aşamayacağı büyük merak konusu. İstanbullu Gelin, kadrosuna dahil olan yeni isimler ve heyecanı tırmandıran yeni sezon hikayesiyle Eylül’de Star’da.

SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Süreyya ve Faruk aşkı büyük bir acıyla sınandı. Faruk sakladığı sır altında daha fazla ezilmek istememekte, Süreyya öğrendiği gerçek ve Faruk arasında kendini sıkışmış hissetti. Esma dengeleri korumaya çalışırken, Adem sessizliğini bozmuş, son kozunu oynamak için harekete geçti. Faruk ve Süreyya her şeyin hallolacağına inandıkları noktada ise büyük bir acıyla sınandı.