İstanbullu Gelin yeni bölümü neden yok, hangi gün yayınlanacak?

İstanbullu Gelin yeni bölümünün Star Tv yayın akışında yer almaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan dizi takipçileri farklı sorgulamalara başladı. Başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz’in paylaştığı, oyuncu kadrosunda İpek Bilgin, Salih Bademci ve Dilara Aksüyek’in yer aldığı İstanbullu Gelin’in yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına yönelik sorular gündeme geldi. Peki İstanbullu Gelin yeni bölümü bu hafta neden yok, yeni bölüm tarihi belli mi?

FRAGMAN YAYINLANDI MI?



Garip ve Esma Sultan’ın sahnesi damga vurmuştu. Esma Sultan’ın odasına gizlice giren Galip’in onu öptüğü anda konaktan biri ikilinin bu yakınlaşmasına tanık olmuştu. Bu ismin kim olduğu tüm dizi takipçileri tarafından bir muamma. Son bölüm finalinde büyük bir soru işaretiyle karşı karşıya kalan izleyiciler, heyecanla İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanını sorguluyor.



İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz. İstanbullu Gelin dizisi 12 Ocak Cuma akşamı ekranlarda olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbullu Gelin’in ekrana gelen son bölümünde sürprizleri ardı arkası kesilmedi. Süreyya, Can’ın duygularını öğrendiği için Faruk’a yönelik bir vicdan azabı duydu. Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.