İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ardından 2 ön izleme geldi

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları edinen izleyiciler için yeni bir sürpriz geldi. Yılbaşı nedeniyle ekranlara bir hafta vererek takipçilerini merakta bırakan İstanbullu Gelin’in 32. bölümü için ayrıntılı 2 ön izleme videosu yayımlandı. İlk ön izlemede Faruk ve Süreyya’nın eğlenceli yatak sahnesi yüzleri güldürürken; 2. ön izlemede öğrendiklerini Dilara ile paylaşan Süreyya’nın sözleri merak uyandırdı.





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşanan son olay konakta beklenmedik bir ittifak kurulmasına sebep olur. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.