İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bir dönem başlıyor

İstanbullu Gelin dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 20 Ekim Cuma günü izleyicileriyle buluşan İstanbullu Gelin’in son bölümüne boşanma davasına yetişmeye çalışan Süreyya’nın kaza görüntüleri damga vurdu. Bir an için geçmişe giden Süreyya, mahkemede evliliğine bir şans daha vermek istediğini açıkladı. Boranlar’da yeni bir dönemin sinyalini veren bu gelişme ardından gözler yeni fragmana çevrildi.

İstanbullu Gelin’in 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yeni fragman yayınlandığı anda, sayfalarımızda bulabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk ve Süreyya adliyede! Boşanacakları kesinleşen Süreyya ve Faruk kendi sorunlarıyla baş başa kalırlar. Süreyya, İstanbul'da yeni bir hayat kurmanın yollarını ararken Can'dan gelen teklifle bir seçim yapmanın eşiğine gelir. Babasının Faruk olduğunu öğrenen Emir'in hamlesi ise Begüm'ün canını çok sıkar. Öte yandan Osman ile Burcu'nun ilişkisi tatsız bir tesadüfle yeni bir boyut kazanır. Mahkemeye saatler kala yaşananlar Boran'lar için yeni bir dönemin başladığının habercisidir





