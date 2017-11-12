İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şiddet sahnesi olay oldu

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta! Sırlarla örülü senaryo örgüsü, çarpıcı sahneleriyle diziseverleri ekrana kilitleyen İstanbullu Gelin son bölümünde olayların ardı arkası kesilmedi. Şiddet sahnesinin tepki çektiği son bölümde merdivenlerden yuvarlanan İpek ve bebeğinin sağlık durumu nefesler tutularak takip edildi. Bebeğinin kuvöze alınması nedeniyle sinir krizi geçiren İpek’in durumu herkesi derinden etkiledi. Faruk’un canını yakmak isteyen Fikret, finalde herkesi şaşırtan bir hamle yaptı. Bu gelişmenin ne gibi sonuçlara doğuracağını merak eden izleyiciler, İstanbullu Gelin 24. Bölüm fragmanını araştırıyor. Peki yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



ŞİDDET SAHNESİ OLAY OLDU



uma akşamları ekrana gelen İstanbullu Gelin'in son bölümünde Adem'in eşi Dilara'yı dövdüğü sahneler aile içi şiddet sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Fırat Tanış'ın canlandırdığı Adem, eşi Dilara'yı önce tokatladı ardından feci şekilde darp etti. Başrollerinde Özcan Deniz ve Aslı Enver'in rol aldığı İstanbullu Gelin'deki o sahneler sosyal medyada çok tartışıldı.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Yaşanan korkunç olay sonrası Süreyya ve Faruk cehennem azabı yaşamaktadırlar. Esma, Garip’ten gelen telefonla hayatının en büyük defterini kapatmaya hazırlanırken bambaşka bir oyunun içine düşer. Başı belaya giren Murat’a ise hiç beklemediği birisi destek çıkar. Dilara, Reyhan’ın sözlerinden rahatsızdır. Küçük bir tartışma, Adem’in evinde inanılması güç olayların yaşanmasına sebep olur. Günün sonunda Fikret’in yapacağı hamle herkes için çok tehlikeli olacaktır.