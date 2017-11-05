İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İpek düşük mü yapacak?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Süreyya'nın dönüşünün yarattığı sert rüzgarların devam ettiği son bölüm finali şok etkisi yarattı. Süreyya'nın konağa dönüşünü ve her istediğini bir şekilde yaptırmasına katlanmayan İpek, fenalaşarak merdivenlerden düştü. İpek'in akıbeti ve yaşanılarlardan sorumlu tutulacağı düşünülen Süreyya'nın neler yaşayacağı İstanbullu Gelin'in 24. bölümünde belli olacak. Bir ipucu bekleyen dizi takipçilerinin gözü kulağı fragmanda!



İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanının yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanması bekleniyor.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Esma yeni yaşında aldığı yeni kararlarla herkesi şaşırtır. Konakta ise büyük gerginlik var. Emir’in yemekte söylediği şeyler Faruk’un çok farklı duygular hissetmesine sebep olur. Yeni yaşında yeni kararlar alan Esma, Garip’i çok şaşırtır. Begüm beklenmedik bir ziyaretle yıkılır. Yaşanan bir olay Adem ve Dilara’nın evliliğinde karanlık bir boyutun açılmasına sebep olur. Süreyya ise Dilara’nın çıkmazda olduğunu hisseder. Onun, arkadaşı için yapacağı hamle konakta çok büyük bir gerilime yol açar. Gece vakti yaşanan korkunç olay, Süreyya’nın hayatının en büyük sınavını vermesine sebep olacaktır.