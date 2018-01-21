İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin 19 Ocak Cuma akşamı nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Esma Sultan, Reyhan'ın çıkardığı yangının üzerini kapatmaya çalışsa da Faruk'un olayın bir kaza olduğunu kabul etmeye hiç niyeti yoktu. Faruk, yangının perde arkasını araştırırken; Süreyya Can ile ilgili duyduğu kuşları Begüm ile paylaştı. Final sahnesine ise Esma Sultan'ın Garip itirafı damga vurdu. Yangın yerinde bulduğu çakmakla annesinin karşısına çıkan Faruk, beklenmedik bir itirafla sarsıldı. Peki yeni bölümde neler olacak? Annesinin Garip ile görüştüğünü öğrenen Faruk ne yapacak? Tüm bu soru işaretleri İstanbullu Gelin 34. bölümünde yanıt bulacak.
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirdi. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırdı Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırdı. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verdi. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyuldular. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamadı. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bıraktı.
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