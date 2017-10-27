İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin yeni bölümleriyle izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Yeni sezonda oyuncu kitlesini genişleten İstanbullu Gelin'in son bölümünde Süreyya’nın konağa dönüşü Boran erkeklerinin yüzünü güldürürken Esma Sultan, karşılaştığı sahneyle büyük bir yıkım yaşadı. Öte yandan Esma Sultan'ın ilk aşkıyla yüzleştiği anlar merak uyandırdı. Şimdi ise gözler yeni bölümde!
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanını haberimizden takip edebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk ve Süreyya’nın aldığı karar konakta şok etkisi yaratır. Kendiyle ilgili radikal değişikliklere giden Esma’nın hamlesi oğullarının büyük bir korku ve panik yaşamasına sebep olur. Öte yandan mezarın açılma tarihi yaklaşmaktadır. Adem, Garip’ten aldığı fikirle Boranları derinden sarsmaya hazırlanır. Dilara’nın evlilik sürecinde tanıklığı ettiği şeyler onu birtakım sorgulamalara mecbur kılar. Esma’nın herkesten habersiz devreye soktuğu plan Süreyya’yı hiç ummadığı bir duruma düşürecektir.
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