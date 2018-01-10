İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. Fragmanı Garip ve Esma Sultan alevlerin arasında

İstanbullu Gelin yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yılbaşından hemen önce yayınlanan son bölümüyle merakta bırakan ve macerasına kısa bir ara veren İstanbullu Gelin, 12 Ocak’ta 32. bölümüyle ekrana gelecek. Y eni bölüm gelişmelerini günler öncesinden araştıran izleyiciler, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli tüyolar aldı. Özellikle 2. Fragmandaki sahneler pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. İşte yeni bölümden ipuçları!

Garip ve Esma Sultan ilişkisini öğrenen Süreyya, büyük bir şaşkınlık yaşasa da ikinci baharını yaşayan çifti idare eder. Süreyya’nın eline önemli bir koz geçtiğini düşünen Esma Sultan, ilk kez konaktaki hakimiyetinin sarsıldığını hisseder. Kendi geçmişiyle ilgili önemli bir sırrın Esma Sultan’a ulaştığından habersiz olan Adem, Esma-Garip ilişkini annesiyle paylaşır. Ailesinde bulamadığı huzuru asistanında bulan Fikret ise büyük bir tehlikenin eşiğindedir. Herkese ve tüm korkularına rağmen bir araya gelen Garip ve Esma Sultan ise birilerinin hedefi haline gelecektir.