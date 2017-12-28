İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı: Dengeleri değiştiren sır

İstanbullu Gelin dizisinden yeni görüntüler geldi. İlk fragmanda eğlenceli sahnelerle karşılaşan izleyiciler, İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanıyla daha detaylı ipuçları edindi. Esma Sultan – Osman diyaloguyla başlayan fragmanın son saniyelerinde Esma Sultan, Garip’in sözleriyle sarsıldı.

Eline geçen kozu akıllıca kullanmaya karar veren Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.







SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Bir süredir tehlikeli sularda yüzen Fikret hiç beklemediği yerden gelen bir darbe ile köşeye sıkışır. Süreyya’dan gelen bir haber Faruk’un sevinçten havalara uçmasına sebep olur. Öğrendiği bilgiyle deliye dönen Emir’in yaptığı hamle herkesin yüreğini ağzına getirir. Can derinlerdeki duyuları ile ilgili hiç istemeyeceği biriyle yüzleşmek zorunda kalır. Esma ve Garip önlerinde başlayan yeni sürecin tadını çıkarmaktadırlar. Ancak bilmedikleri şey, sürpriz bir isim tarafından fark edilecek olmalarıdır.