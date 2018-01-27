İstanbullu Gelin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Dizinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı ise izleyenler tarafından merak edildi.

Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

Süreyya (Aslı Enver), bir günlüğüne de olsa sorunları unutup biraz nefes almak için Faruk’a (Özcan Deniz) büyük bir sürpriz hazırlar ve sevdiği adamı aşklarının başladığı yere, Uludağ’a kaçırır. İkili karlar altında hem aşklarını tazelerler hem de yıl dönümlerini kutlarlar. Bir yıl sonra tekrar Uludağ’a gelen İstanbullu Gelin ekibine ise ilgi büyüktü. Sevilen oyuncular Özcan Deniz ve Aslı Enver, çekim aralarında dizinin takipçileri ile bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.





İstanbullu Gelin son bölümde, Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırlıyor. Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.