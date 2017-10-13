İstanbullu Gelin son bölüme yüzleşme anı damga vurdu... Yeni fragman yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı için araştırmalar son bölümün hemen ardından başladı. İkinci sezon başlangıcını kısa bir süre önce yapan İstanbullu Gelin'in son bölümüne Süreyya ve Esma Sultan'ın sert yüzleşmesi damga vurdu. Finalde ise Süreyya'ya gelen telefon merak uyandırdı. Süreyya- Faruk evliliğinde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler bir ipucu umuduyla yeni fragmanı araştırıyor. Ancak İstanbullu Gelin'in 21. bölüm fragmanı yayınlanmadı.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer. Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.