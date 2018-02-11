İstanbullu Gelin 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgi ve Fırat Tanış’ın paylaştığı İstanbullu Gelin yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Ekranlarda ikinci sezonunu sürdüren İstanbullu Gelin’in yayınlanan son bölümünde Boran kardeşlerin her biri ayrı krizler yaşarken; Galip Bey’in eski eşinin ziyareti herkes için sürpriz oldu.

Fikret’in boşanmak için ısrar etmesi, İpek’i aklının ucundan geçmeyen düşüncelerle baş başa bıraktı. Finale ise Reyhan’ın polise teslim olması damga vurdu. Bu gelişmenin ardından yaşanacaklara dair ipucu bekleyen izleyiciler fragmanı araştırıyor. Peki İstanbullu Gelin 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin 37.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Evlilik kararı alan Osman, Garip'in eski eşi ile Esma'yı karşı karşıya getirdi. Yangın gerçeğini öğrenen Faruk harekete geçti.

Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bıraktı. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırdı. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrildi. Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden oldu. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşadı.