Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli göründü

İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli göründü

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Osman’ın evlilik teklifi sürpriziyle başlayan İstanbullu Gelin 36. bölüm fragmanında Garip’in eşini canlandıracağı konuşulan Defne Samyeli de ilk gez göründü. İşte 1 dakikayı aşan İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

Hürriyet Haber
05.02.2018 - 19:35 | Son Güncelleme :

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Boran Konağı’ndaki krizin katlanarak devam ettiği İstanbullu Gelin son bölümünde Osman’ın kararı herkesi şok etmişti. Annesinin sözleriyle yıkılan Osman, konaktan taşındı. Hem abisi hem de evliliğinde sorunlar yaşayan Fikret ise tanık olduğu konuşma ardından beklenmedik bir tepki verdi. Peki Fikret’in evliliği bitecek mi? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler fragmanı bekliyordu ancak yeni bölümden ilk görüntüler bambaşka sürprizlerin sinyalini verdi. İşte konuk oyuncu Defne Samyeli’nin ilk kez göründüğü İstanbullu Gelin 36. bölüm fragmanı!

DEFNE SAMYELİ'NİN ROLÜ

Haber spikerliğinden şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacak. Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandıracak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler. Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.

 

Etiketler: İstanbullu Gelin yeni , televizyon , yayın , televizyon programı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri