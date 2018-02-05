İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanında Defne Samyeli göründü

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Boran Konağı’ndaki krizin katlanarak devam ettiği İstanbullu Gelin son bölümünde Osman’ın kararı herkesi şok etmişti. Annesinin sözleriyle yıkılan Osman, konaktan taşındı. Hem abisi hem de evliliğinde sorunlar yaşayan Fikret ise tanık olduğu konuşma ardından beklenmedik bir tepki verdi. Peki Fikret’in evliliği bitecek mi? Bu soruya yanıt arayan izleyiciler fragmanı bekliyordu ancak yeni bölümden ilk görüntüler bambaşka sürprizlerin sinyalini verdi. İşte konuk oyuncu Defne Samyeli’nin ilk kez göründüğü İstanbullu Gelin 36. bölüm fragmanı!

DEFNE SAMYELİ'NİN ROLÜ

Haber spikerliğinden şarkıcılığa soyunan Defne Samyeli, Star TV’nin cuma akşamlarına damga vuran fenomen dizisi 'İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacak. Defne Samyeli O3 Medya imzalı 'İstanbullu Gelin'de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandıracak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır.Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler. Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.