İstanbullu Gelin 36. yeni bölüm fragmanı.. İşte Defne Samyeli’nin rolü

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. Sırlarla örülü sahnelerin ağırlık olduğu dizinin son bölümünde ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlamıştı. İstanbullu Gelin 36. bölümünde ise evlilik kararı alan Osman, Garip'in eski eşi ile Esma'yı karşı karşıya getiriyor. Yangın gerçeğini öğrenen Faruk harekete geçiyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm detayları!





YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Faruk ve Esma arasındaki yüzleşme Reyhan’ı hayatının en zor seçimini yapmak zorunda bırakır. Gerçeklerle yüzleşemeyen İpek, Kıymet’ten duydukları ile neye uğradığını şaşırır. Ufak bir talihsizlik Süreyya’nın aklından bile geçiremeyeceği bir noktaya evrilir. Osman ve Burcu’nun aldıkları karar, başta Esma olmak üzere herkesi şaşkına çevirecek bir ismin Bursa’ya gelmesine neden olur. Her şeyin yolunda olduğunu düşünen Adem aldığı bir haberle en büyük kâbusunu yaşayacaktır.



İŞTE DEFNE SAMYELİ’NİN ROLÜ



Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, İstanbullu Gelin’in 36. bölümüne Defne Samyeli konuk oluyor. Samyeli, Garip’in eski eşi Siren karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.