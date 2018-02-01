İstanbullu Gelin 35. bölüm fragmanı yayında – Defne Samyeli sürprizi

İstanbullu Gelin dizisi kaldığı yerden devam ediyor. Son yayınlanan bölümüyle hafızalara kazınan İstanbullu Gelin’in yeni bölümünde şaşırtıcı gelişmeler var. Garip ve Esma Sultan ilişkisinin yarattığı kriz devam ederken; Osman’ın aldığı karar ortamı bir kez daha geriyor. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri Faruk’u şüphelendiği gerçeklere yaklaştırıyor. Can’ın hayatına girişiyle yüzü gülen Begüm ise çok korktuğu hastalığıyla yeniden yüzleşiyor. İşte İstanbullu Gelin 35. Bölüm fragmanı ve detayları!
Faruk, Akif’i yalnız bırakmaz; Senem’i istemek için gelin evine giderler. Ancak Süreyya ve Dilara’nın damada bir sürprizi vardır. Fikret’in hamlesi Faruk’la olan ilişkisini hiç olmadığı kadar sert bir şekilde etkiler. Osman’ın aldığı karar herkesi şok eder. Begüm en çok korktuğu şeyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalır. Neredeyse unuttuğu bir plan, Esma’nın içine şüphe tohumları eker. Fikret ve Murat konakta fırtınalar koparacak kararlarını hayata geçirirler. Ne olursa olsun Faruk Akif’i yalnız bırakmaz. İkili Senem’i istemek için gelin evine gider. Ancak Süreyya ve Dilara’dan kız almak hiç de kolay değildir. Ufak bir detayı gözden kaçırmayan Adem’in söyledikleri, Faruk’un bir süredir kafasını meşgul eden yapbozu sonunda tamamlanmasını sağlayacaktır.
DEFNE SAMYELİ SÜRPZİ
Daha önce Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği ajan Zeynep karakteriyle beğeni toplayan Defne Samyeli, son dönemlerde oyunculuk ve müzik kariyeriyle adından söz ettiriyor. Umut Evirgan’ın mekanında sahne aldığı haberleriyle gündeme gelen Defne Samyeli’nin İstanbullu Gelin'e konuk oyuncu olacağı öğrenildi. Defne Samyeli ‘İstanbullu Gelin’de Garip karakterini canlandıran usta tiyatrocu Tamer Levent’in eski eşi ‘Siren’ karakterini canlandıracak.
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