İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanı şaşırttı – Süreyya hamile mi?

İstanbullu Gelin dizisi yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta başka bir sürprizle şaşırtmayı başaran dizinin son bölümünde yangının arkasındaki gerçeği merak eden Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamadı ve izlediği yolun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Bu gelişmenin ardından neler olacağına dair ilk ipucu İstanbullu Gelin 34. bölüm fragmanıyla geldi. Annesinin sözleri karşısında çıldıran Faruk, Süreyya’yla da geriliyor ancak meşeli bir haber duyanları sevince boğuyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölümüne dair diğer ipuçları!

Süreyya, yıl dönümleri için Faruk’a bir sürpriz hazırlıyor. Esma’nın itiraflarıyla konakta yer yerinden oynar. Süreyya, Faruk’u sakinleştirmek için beklenmedik bir hamle yapar. Duygusal açmazlarda olan Fikret sonunda patlar. Murat’ın kontrolsüz öfkesi tatsız bir olaya sebebiyet verir. Neşeli bir haber duyanları sevince boğar. Can, sürpriz bir isimle sonuçları çok tehlikeli olacak bir ortaklık kurar. Osman, annesinden duydukları ile yıkılır. Faruk gelen bir telefonla bunca zamandır engellemeye çalıştığı felaketin gerçekleşmiş olduğunu anlayacaktır.