İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanı… Yeni bölümde neler olacak?

Özcan Deniz ile Aslı Enver’in başrollerini paylaştığı İstanbullu Gelin’den beklenen görüntüler geldi. Son gelişmeleriyle hafızalara kazınan İstanbullu Gelin’in 33. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Esma Sultan, alevlerin arasından kurtulduğu yeni fragmana Faruk’un sözleri damga vurdu. Yaşanan son olayın ardından Adem ve Faruk arasındaki kriz bir kez daha patlak verir. Reyhan’ın bildiklerinin ortaya çıkmasından korkan Esma Sultan, olayın bir kaza olduğunu iddia etse de Faruk, gerçeklerin peşine düşmeye kararlıdır. İşte İstanbullu Gelin 33. bölümünden detaylar!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Esma ile Süreyya arasında buzlar eriyor. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.