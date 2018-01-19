İstanbullu Gelin 33. bölüm 2. fragmanı yayında… Esma Sultan ve Süreyya çok şaşırtacak

İstanbullu Gelin 33. bölüm fragmanları izleyicilerine çarpıcı gelişmelerin sinyalini verdi. İlk fragmanda Faruk’un tepkisi merak uyandırırken; yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan 2. fragmana Esma Sultan ve Süreyya arasındaki diyalog damga vurdu. Entrika ve sırlarla örülü senaryosuyla dikkat çeken İstanbullu Gelin’in geçen haftaki finalinde oğlunu kaybetme korkusu yaşayan Reyhan, hem kendi hem de Esma Sultan’ın hayatını tehlikeye atan bir hamle yapmıştı.
Konaktaki bir tuhaflık Faruk’u harekete geçirir. Yaşanan son olayın yarattığı korku ve üzüntü beraberinde birçok soru getirir. Sorulan her soru Garip’i biraz daha köşeye sıkıştırır. Süreyya’nın söyledikleri Begüm’ün kafasını karıştırır. Osman sürpriz bir kararla hayatına yeni bir yön verir. Benzer süreçler yaşayan Süreyya ve Senem farklı duygularla da olsa aynı haberi beklemeye koyulurlar. Faruk kafasındaki soru işaretlerinden kurtulamaz. İzlediği yol onu duyduğunda inanamayacağı bir gerçekle karşı karşıya bırakacaktır.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esma ile Süreyya arasında buzlar eriyor. Adem’in dahi öngöremediği bir gelişme Fikret’i tehlikeli durumların içine çeker. Dilara’nın söylediği bir bilgi Süreyya’yı büyük kaygılara sürükler. Begüm’den gelen yemek daveti ve ardından yaşananlar Süreyya ile Faruk’un iki ayrı uçta duygu değişimi yaşamalarına sebep olur. Reyhan’ın bildikleri Esma’yı, Esma’nın bildikleri ise Reyhan’ı köşeye sıkıştırır. İki kadın arasındaki restleşme onları korkunç bir sonla burun buruna getirir.
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