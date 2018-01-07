İstanbullu Gelin 32. yeni bölüm fragmanı çok şaşırtacak… Esma Sultan’ın sırrına ortak olan isim belli oldu

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Her hafta başka entrikayla ekran başındakileri şaşırtan İstanbullu Gelin’in son bölümünde Adem krizini atlattıklarını düşünen Galip ve Esma Sultan yeni bir sürprizle karşı karşıya geldi. Beraberliklerinin ortaya çıkmasından korkan Esma Sultan beklenmedik bir anda konak halkından birine yakalandı. Son bölümünden bu yana sorulan “kime yakalandılar?” sorusuna yanıt fragmanla geldi. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm 32 bölüm fragmanı ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!





Esma Sultan ve Galip arasındaki ilişkiyi Adem’den sonra Süreyya da öğreniyor ancak ikiliyi idare ediyor. Süreyya’nın eline bir koz geçtiğimiz düşünen Esma Sultan, belki de ilk kez konaktaki hakimiyetinin sarsıldığını düşünüyor. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? Esma Sultan’ın sırrına ortak olan Süreyya, öğrendiği bilgiyi saklayacak mı? Can’ın duyguları Süreyya ve Faruk ilişkisini nasıl etkileyecek? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.