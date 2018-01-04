İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı - Yeni bölümde neler olacak?

İstanbullu Gelin 32. bölüm fragmanı son bölümden bu yana araştırılıyordu. Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi İstanbullu Gelin bu hafta ekran macerasına ara vermişti. Dizinin yeni bölüm fragmanıyla birlikte ufakta olsa ipuçları geldi. Her hafta iki fragmanı yayınlanan İstanbullu Gelin yeni bölümünde Esma Sultan'ın sırrına Süreyya, tanık oluyor. Peki yeni bölümde neler olacak? Esma gördüğü manzarayı Faruk'la paylaşacak mı? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.