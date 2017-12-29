İstanbullu Gelin 31. bölüm fragmanında Boran konağı yeni bir sırla sallanıyor

Ekranların soluksuz olarak takip edilen sürükleyici dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde şoke eden dakikalar yaşanacak. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Adem’in tehdidi Garip’i kendisi için çok zor bir karar almaya iter. Gelen bir haber Süreyya’nın aklının ucundan bile geçirmek istemeyeceği bir olasılığın gerçek olduğunu ortaya çıkarır. Faruk’un sezgilerinin ne denli doğru olduğu bir kez daha anlaşılır. Reyhan’ın aldığı bir davet onu hayatta en korktuğu şeyle karşı karşıya bırakır. Can sonuçları çok ağır olabilecek bir yüzleşme yaşamak zorunda kalır. Yeni yılın ilk saatlerinde ise tüm dengeleri değiştirecek bir sır hiç beklenmedik biri tarafından öğrenilecektir.