İstanbullu Gelin 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin yepyeni bölümleriyle devam ediyor. Son bölümün üzerinden 2 gün geçmesi nedeniyle sabırsızlanan izleyiciler, İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanını büyük bir merak ve heyecanla araştırıyor. Dizinin son bölümünde sezonun başından beri evliliklerinde kriz yaşayan Faruk ve Süreyya cephesindeki sürpriz gelişme tüm Boranlar’ı şaşırttı. İkilinin el ele Boran Konağı’na girişi büyük yankı uyandırdı. Genç kızlık aşkıyla yeniden yüzleşmenin heyecanının yaşayan Esma Sultan, finalde Süreyya’yı derinden yaralayan bir plan yaptı. Şimdi pek çok soru işaretiyle yeni bölümü bekleyen dizi takipçileri bir ipucu umuduyla yeni fragmanı sorguluyor. Peki İstanbullu Gelin 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Faruk ve Süreyya’nın aldığı karar konakta şok etkisi yaratır. Kendiyle ilgili radikal değişikliklere giden Esma’nın hamlesi oğullarının büyük bir korku ve panik yaşamasına sebep olur. Öte yandan mezarın açılma tarihi yaklaşmaktadır. Adem, Garip’ten aldığı fikirle Boranları derinden sarsmaya hazırlanır. Dilara’nın evlilik sürecinde tanıklığı ettiği şeyler onu birtakım sorgulamalara mecbur kılar. Esma’nın herkesten habersiz devreye soktuğu plan Süreyya’yı hiç ummadığı bir duruma düşürecektir.