İstanbullu Gelin 21. yeni bölüm fragmanında Süreyya kaza geçiriyor

İstanbullu Gelin yeni bölümü merakla beklenirken yayın tarihinden hemen önce yayınlanan fragman heyecan dozunu katladı. Süreyya ve Faruk’un boşanma gününün geldiğini gözler önüne seren İstanbullu Gelin 21. bölüm fragmanında küçük Emir’in sözleri kalplere dokundu. Faruk’un babası olduğunu öğrenen Emir, kendisini Süreyya’nın kollarını attı. 60 saniyelik fragmanın son saniyeleri ise şok etkisi yarattı. Süreyya’nın kaza geçirdiği anlara tanık olan izleyiciler, yeni bölümü merakla bekliyor. İstanbullu Gelin sürprizlerle dolu gelişmeleriyle 20 Ekim Cuma günü ekranlara gelecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer. Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.Adem’in, Boranların gayrimeşru çocuğu olduğunu tüm Bursa’ya ilan etmesiyle savaş artık başlamış olur. Faruk’un misilleme hamlesi Adem’de soğuk duş etkisi yaratır. Esma da itibarlarını korumak için kendi yöntemleriyle devreye girer. Süreyya, kalan eşyalarını toplamak ve Esma ile yüzleşmek için konağa gittiğinde Begüm ile karşılaşır. Begüm’ün tavrı ise nettir. Süreyya’nın Faruk’la ilgili olan kafa karışıklığı Can’dan gelen bir telefonla gidecektir.