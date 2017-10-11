İstanbullu Gelin 20. bölüm 2. fragmanı: Esma Sultan ve Süreyya karşı karşıya

İstanbullu Gelin dizisi yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı İstanbullu Gelin’in olaylı son bölüm finali ardından yayınlanan yeni fragman çarpıcı detayları gözler önüne serdi. Sevilen dizinin son bölüm finaline Adem’in intikam planı damga vurdu. İstanbullu Gelin 20. bölümünde Adem krizi devam ederken; konağa giren Süreyya ve Esma Sultan arasında sert rüzgarlar esiyor. İşte İstanbullu Gelin 20. Bölüm fragmanları ve son bölümü hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir yol ayrımına gelen Faruk ve Süreyya geri adım atmamakta oldukça kararlıdırlar. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen konak sakinleri özenle hazırladıkları oyunu devreye sokarlar. Garip’in şaşırtıcı sözleri Esma’nın onunla ilgili kesin yargılarını gözden geçirmesine sebep olur. Faruk, bir yandan Süreyya’nın hamlelerini çözmeye çalışırken bir yandan da Adem’i kontrol altına tutmaya çalışmaktadır. Ancak Adem kimsenin cesaret edemeyeceği bir intikam planını uygulayarak herkesi şok edecektir.