İstanbullu Gelin 2. sezon 17. bölüm yeni fragmanı... Yeni sezon ne zaman?

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, İstanbullu Gelin 2. sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunda ekibe iki sevilen isim daha katıldı; Tamer Levent ve Murat Aygen. Sürpriz rollerle izleyici karşısına çıkacak olan usta aktörler , canlandırdıkları karakterlerle İstanbullu Gelin’e yeni heyecanlar katacaklar. Dizinin izleyicilerini soluksuz bırakan sezon finalinde; havalimanında gördüğümüz Süreyya’nın nereye gittiği, Faruk’u affedip affetmeyeceği ve tutku dolu aşklarının bu engeli de aşıp aşamayacağı büyük merak konusu. İstanbullu Gelin, kadrosuna dahil olan yeni isimler ve heyecanı tırmandıran yeni sezon hikayesiyle 22 Eylül Cuma 20.00 Star'da!

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.