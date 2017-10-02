İstanbullu Gelin 19. yeni bölüm fragmanında şok sözler

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. İkinci sezonuna bomba bir başlangıç yapan dizinin son bölümünde Süreyya ülkeye dönüş yaptı. Bir an Süreyya ve Faruk’un barışacağını düşünene izleyiciler finalde büyük bir sürpriz yaşadı. Süreyya’nın boşanma talebi hem ekran karşısındakileri hem de Faruk’u şok etti. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte İstanbullu Gelin 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm detayları!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.

Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur. Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur. Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir.

Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.