İstanbullu Gelin 19. bölüm fragmanında Faruk ve Süreyya yol ayrımında

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden dakikalar yer alacak. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Bir yol ayrımına gelen Faruk ve Süreyya geri adım atmamakta oldukça kararlıdırlar. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen konak sakinleri özenle hazırladıkları oyunu devreye sokarlar. Garip’in şaşırtıcı sözleri Esma’nın onunla ilgili kesin yargılarını gözden geçirmesine sebep olur. Faruk, bir yandan Süreyya’nın hamlelerini çözmeye çalışırken bir yandan da Adem’i kontrol altına tutmaya çalışmaktadır. Ancak Adem kimsenin cesaret edemeyeceği bir intikam planını uygulayarak herkesi şok edecektir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.

Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur.

Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur. Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir.

Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.