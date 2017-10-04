İstanbullu Gelin 19. bölüm 2. fragmanında kıskançlık krizi

Yeni sezona heyecanlı bir giriş yapan olan İstanbullu Gelin dizisi yepyeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen dizi bu hafta 19. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümde en çok merak edilen konu ise boşanma noktasına gelen Faruk ve Süreyya’nın akıbeti. Boşanma dilekçesindeki maddeler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Faruk, şimdi ne yapacak? Garip’in ortaya çıkışı dengeleri nasıl değiştirecek? İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!

Bir yol ayrımına gelen Faruk ve Süreyya geri adım atmamakta oldukça kararlıdırlar. Bu duruma seyirci kalmak istemeyen konak sakinleri özenle hazırladıkları oyunu devreye sokarlar. Garip’in şaşırtıcı sözleri Esma’nın onunla ilgili kesin yargılarını gözden geçirmesine sebep olur. Faruk, bir yandan Süreyya’nın hamlelerini çözmeye çalışırken bir yandan da Adem’i kontrol altına tutmaya çalışmaktadır. Ancak Adem kimsenin cesaret edemeyeceği bir intikam planını uygulayarak herkesi şok edecektir.