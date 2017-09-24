İstanbullu Gelin 18. yeni bölüm fragmanında şok eden karar

Yaz sezonu nedeniyle ekran macerasına kısa bir ara veren İstanbullu Gelin, 2. sezonun açılışını 22 Eylül Cuma akşamı 17. bölümüyle yaptı. Yeni sezonun ilk bölümünde Prag sahneleri sosyal medyaya da konu oldu. Finale Faruk ve Süreyya’nın sert yüzleşme sahnesi damga vurdu. Şimdi ise gözler yeni bölümde! İstanbullu Gelin’in 28 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek olan 18. bölümünde Faruk, Türkiye’ye geri dönüyor. Peki Süreyya ve Faruk’un evliliği tamamen bitecek mi? Faruk, annesinin istediği gibi Begüm’le mi evlenecek? İşte İstanbullu Gelin 18. bölümünden tüyolar!





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.