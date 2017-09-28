İstanbullu Gelin 18. bölüm fragmanında Süreyya ve Faruk boşanacak mı?

Ekranların soluksuz olarak takip edilen dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Sevilen dizi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şoke eden gelişmeler hakim olacak. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.

Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur.

Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur. Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir.

Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.