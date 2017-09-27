İstanbullu Gelin 18. bölüm 2. fragmanında iki sürpriz isim

İstanbullu Gelin yeni bölümü merakla beklenirken yayınlanan fragmanlar büyük bir sürprizi gözler önüne serdi. Cuma akşamları ilgiyle izlenen dizinin 2. sezonunda ekibe iki sevilen isim daha katıldı; Tamer Levent ve Murat Aygen. Sürpriz rollerle izleyici karşısına çıkacak olan usta aktörler, canlandırdıkları karakterlerle İstanbullu Gelin’e yeni heyecanlar katacaklar.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Süreyya, Faruk’tan beklemediği bir tepki ile karşılaşınca kendisini daha önce tasarlamadığı boşanma adımlarını atarken bulur. Faruk’un Bursa’ya dönmesi ile Boran konağında da boşanmanın etkileri hemen hissedilir. Esma ilk adımı atar. Artık Faruk evli olmayacaktır bu sebeple onların odası İpek ve Fikret’e tahsis edilecektir.



Adem’in geri dönüşü ile babalık davası hız kazanır. Esma ile Garip yıllar sonra karşı karşıya gelir. Garip’in kendine güvenli üstten tavrı ise Esma’nın duygularının daha da karışmasına sebep olur. Osman, Bahar ile telefonları değiştirmek için buluşur, ikili arasında sıcak bir iletişim kurulur. Osman yasak bir aşkın ilk tohumlarını ektiğinin farkında değildir.



Süreyya, Faruk’a olan öfkesi nedeniyle avukat aramaya başlar. Dilara’nın düğün hazırlıkları devam ettiği için Bursa’ya dönen Süreyya, geçmişi ile yüzleşmek mecburiyetinde kalır. Faruk için ise Süreyya’nın Bursa’ya dönüşü önemli bir adımdır. Fakat bu sefer şaşırtma sırası Süreyya’dadır.