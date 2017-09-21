İstanbullu Gelin 17. bölüm fragmanında Faruk ve Süreyya aşkında neler yaşanacak?

Ekranların ilgiyle takip edilen ve sevilen dizisi İstanbullu Gelin yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla bomba gibi geliyor. Heyecanlı dizi İstanbullu Gelin yeni bölümüyle cuma akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK

Süreyya’nın büyük sırrı öğrenip, açıklama beklemeden ortadan kaybolması Faruk’u perişan etmiştir. Her yerde Süreyya’yı arayan Faruk umudunu kaybetmemek için mücadele ederken, Boranlar Süreyya’dan gelebilecek acı habere karşı temkinlidir. Hayatının en zor döneminde olan Faruk, Adem gerçeği ile yüzleşirken Süreyyasız nefes alamadığını iyice hissetmektedir. Esma ise tüm yaşanılanları hazmetmekte zorlanmakta, hem Süreyya’ya hem de Adem’e gitgide bilenmektedir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Faruk sakladığı sır altında daha fazla ezilmek istememekte, Süreyya öğrendiği gerçek ve Faruk arasında kendini sıkışmış hissetmektedir. Esma dengeleri korumaya çalışırken, Adem sessizliğini bozmuş, son kozunu oynamak için harekete geçmiştir. Faruk ve Süreyya her şeyin hallolacağına inandıkları noktada ise büyük bir acıyla sınanacaklardır.