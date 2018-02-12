İstanbulkart sahipleri için önemli uyarı: Artık telefondan...

Uygulama NFC destekli herhangi bir telefonu İstanbulkart dolum noktasına çevirmenize izin veriyor. Uygulama şu an sadece bir kart tanımlamanıza izin veriyor ancak gelecekte başka kartlara yükleme yapmanın da önü açılabilir. Aynı İstanbulkart yükleme noktalarında olduğu gibi kartı telefonunuzun arkasına yaklaştırarak kartta kalan parayı görebiliyor veya yükleme yapabiliyorsunuz. Elbette telefondan yükleme yapmak için kredi kartınızı kullanmanız gerekiyor ve bunun için kredi kartınızı uygulamaya tanımlamanız gerekiyor.





Bu yeni işlevle birlikte evden çıktığında İstanbulkartını dolduracak yer bulamayanlar, başkalarının kartını kullanmak zorunda kalmayacak ve bir dertten kurtulmuş olacaklar.



