İstanbul'dan yola çıkıp Afrika Kıtası'nı 6 ay dolaştı: Baştan başa Afrika

Gezgin olmadan önce ne işle meşguldünüz, kimdir Ali Eriç?

- 1959’da Ankara’da doğdum. Tüm öğrenimim orada geçti. ODTÜ Makine Mühendisliği’ni bitirdikten sonra çeşitli yabancı ve yerli telekomünikasyon firmalarında çalıştım. 1994’te kendi şirketimi kurdum. 2001’e kadar çok yoğun bir iş temposundan sonra yönetimle ilgili sorumluluklarımı yavaş yavaş genç ortaklarıma aktarmaya ve uzun yıllar hayalini kurduğum arabayla dünyayı dolaşma fikrini hayata geçirmeye karar verdim.

2004’te Afrika’yı dolaşmak üzere bir seyahat planlıyorsunuz. 2005’te yola çıkıyorsunuz, üstelik İstanbul’daki evinizin kapısından kendi arabanızla. Tek başınıza, 6 ay, 30 bin kilometre! Gerçekten inanılmaz. Başlangıç için Afrika çok iddialı değil mi?

- Seyahatin gerçek anlamı benim için maceradır. Ya da şöyle diyeyim: İçinde maceranın olmadığı bir seyahat benim için çok da zevkli ve heyecanlı olmaz. Afrika çocukluğumdan beri bana ilginç gelmiştir. Gizemli ve içimde heyecan uyandıran bir kıta. Coğrafyasıyla, ilkel kültürüyle, farklılığıyla hep cezbetmiştir beni. Bu yüzden ilk hedef Afrika olmuştu benim için.

Neden kendi aracınızla gitmeyi tercih ettiniz. Afrika’da her hangi bir yere uçakla varıp orada da araba kiralayabilirdiniz...

- Dedim ya, macera... Araba kullanmayı çok severim. Ayrıca off-road tutkum var. Yıllarca işim nedeniyle Türkiye’nin hemen her köşesini, dağını taşını arazi araçlarıyla dolaştım. Bu tutkularım seyahat etme, daha doğrusu keşfetme aşkıyla da birleşince ortaya böyle bir şey çıktı. Evet, oralara uçakla gidip araba kiralamak da bir seçenekti başlarda ama bunu kendi arabamla ve evimin önünden yola çıkarak gerçekleştirmek daha heyecanlı, çok daha maceralarla dolu ve çok daha doyurucu oluyor.

Eşiniz ve oğlunuzla seyahat planınızı ilk paylaştığınızda tepkileri ne oldu?

- Eşim herhalde benden böyle bir şey bekliyordu ki, çok fazla şaşırmadı. Benim yalnızlığı sevdiğimi ve özgürlüğe düşkün olduğumu biliyordu. Ama hedefin Afrika olması onu endişelendiriyordu tabii. Yine de eşim de oğlum da benim bu kararıma saygı duydular ve desteklediler. Zaten onları seyahatimin küçük bir kısmında misafir de ettim.

Yolculuğa nasıl hazırlandınız, hazırlık süreci ne kadar sürdü?

- Yolculuğa hazırlanmaya başlamam seyahate çıkmamdan yaklaşık bir sene önce başladı. Önce bu şekilde Afrika’yı kendi arabalarıyla gezen yabancı gezginlerin seyahat anılarını okudum. Onların gezdikleri, gördükleri yerlerden çok, nerelerde nelerle karşılaştıklarıydı benim için önemli olan. Kendimi ve tabii arabamı karşıma çıkabilecek olası şartlara ve problemlere hazırlamalıydım. Bol bol okudum, olası rotalara ait haritaları neredeyse ezberledim. Arabamı fabrikadan çıkıp da teslim aldığım günden itibaren de böyle bir macera seyahati için hazırlamaya başladım ki bu yola çıkacağım güne kadar yaklaşık beş ay sürdü.

Altı ay boyunca tek başınıza yollarda mutlaka zorluklarla karşılaşmışsınızdır. Gezi sürecinde yorgun hissedip, zorlanıp, “Nereden çıktım ben bu tura” dediğiniz oldu mu?

- “Afrika seyahatimde hiç olmadı” diyebilirim aslında. Yani, kendimi yorgun hissettim, zorlandım tabii çoğu yerde. Ama zaten bunlara hazırlıklıydım, bunları yaşamak için çıkmıştım bu seyahate.

Bambaşka yemek kültürlerine sahibiz. Alışabildiniz mi yemeklere, nasıl idare ettiniz?

- Hiç yemek seçen bir insan olmadım. Peynir-ekmek yiyerek 15 gün bile şikâyet etmeden yaşayabilirim. Karnım doysun yeter.

13 ülke gezdiniz. En çok hangisini beğendiniz?

- Hepsinin kendine göre ayrı bir güzelliği var tabii. Ama Sudan’ı insanlarından dolayı, Ruanda’yı doğası ve alışılmadık vahşi yaşamından dolayı belki diğerlerinden ayırabilirim. Bir de Güney Afrika’yı... Afrika’nın geri kalanından çok farklı ve medeni bulmam nedeniyle ilginç olduğunu söyleyebilirim.

Unutamadığınız bir anınız var mı?

- Herhalde beni en çok etkileyen, daha önce bahsettiğim Sudan’daki garip soygun girişimi... Ama Afrika’nın doğasına uygun bir anı olarak Ruanda’da Virunga Dağları’ndaki gezintim sırasında karşılaştığım dağ gorilleri herhalde o kıtaya ait beni etkileyen ilginç anılardan birisidir.

Böyle bir turu yapmak isteyenlere tavsiyeleriniz neler olur?

- Çok iyi hazırlanmak gerekiyor. İyi araştırma yapmak, bolca okumak, harita incelemek, fiziksel olarak hazırlanmak... Gitmeyi düşündüğünüz aracınızın da iyi hazırlanması lazım. En azından ufak tefek bakım ve tamirlerini yapabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmanız lâzım.



“Günde 50 dolar hayaliyle yola çıktım, sonra masraflar 78 dolara yükseldi.”



