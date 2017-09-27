İstanbul'dan son dakika: Yağmur bir anda başladı, trafik durdu

İstanbul akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa teslim oldu. Öğleden sonra beklenen kuvvetli yağış İstanbul'a saat 17.00 sıralarında geldi. Gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti, Levent Tüneli'nde şelaleler oluştu, FSM'de ise trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Son bir saatte, İstanbul’da metrekareye 75 kg. yağış düştü." bilgisini paylaştı. İşte İstanbul hava durumu ve trafik durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor. Sağanak yağış özellikle Sarıyer, Şişli ve boğaz çevresinde etkili oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti. Bunun yanı sıra FSM Köprüsü Anadolu - Avrupa geçişlerinde araçlar durma noktasına geldi. İş çıkışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ilerleyen sürücüler, Levent Tüneline girişte şelaleyi andıran görüntülerle karşılaştı. Sahil yolunda Samat ve Avrasya Tüneli arasında da yoğun trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda yer yer su taşkınları yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Son bir saatte, İstanbul’da metrekareye 75 kg. yağış düştü." bilgisini paylaştı.









SARIYER'DE YOLLAR DEREYE DÖNDÜ İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı. Sarıyer’de yağan şiddetli yağışın ardından caddeler adeta dereye döndü. Araçlar su ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise bahçelerine dolan suları kovalar yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bölgede etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.







İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı.