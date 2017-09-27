Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İstanbul'dan son dakika: Yağmur bir anda başladı, trafik durdu

    İstanbul'dan son dakika: Yağmur bir anda başladı, trafik durdu

    DHA
    27.09.2017 - 19:06 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 20:05

    İstanbul akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışa teslim oldu. Öğleden sonra beklenen kuvvetli yağış İstanbul'a saat 17.00 sıralarında geldi. Gökyüzünü kara bulutlar kapladı. Trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti, Levent Tüneli'nde şelaleler oluştu, FSM'de ise trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Son bir saatte, İstanbul’da metrekareye 75 kg. yağış düştü." bilgisini paylaştı. İşte İstanbul hava durumu ve trafik durumuyla ilgili tüm ayrıntılar...

    İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle trafik olumsuz etkileniyor. Sağanak yağış özellikle Sarıyer, Şişli ve boğaz çevresinde etkili oldu. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti.

    Bunun yanı sıra FSM Köprüsü Anadolu - Avrupa geçişlerinde araçlar durma noktasına geldi. İş çıkışı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ilerleyen sürücüler, Levent Tüneline girişte şelaleyi andıran görüntülerle karşılaştı.

    Sahil yolunda Samat ve Avrasya Tüneli arasında da yoğun trafik yaşanırken, TEM Otoyolu'nda yer yer su taşkınları yaşandı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter hesabından "Son bir saatte, İstanbul’da metrekareye 75 kg. yağış düştü." bilgisini paylaştı.


    İstanbuldan son dakika: Yağmur bir anda başladı, trafik durdu

    SARIYER'DE YOLLAR DEREYE DÖNDÜ

    İstanbul Sarıyer'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar adeta dereye döndü.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkisini akşam saatlerinde göstermeye başladı.

    Sarıyer’de yağan şiddetli yağışın ardından caddeler adeta dereye döndü. Araçlar su ile dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekerken bazı vatandaşlar ise bahçelerine dolan suları kovalar yardımıyla tahliye etmeye çalıştı. Bölgede etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    İstanbuldan son dakika: Yağmur bir anda başladı, trafik durdu

    İSTANBUL'DA KARA BULUTLAR

    İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen yağmur öncesi gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

     

    Etiketler: istanbul , Yağmur , Trafik , FSM Köprüsü , Avrasya Tüneli , sahil yolu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri