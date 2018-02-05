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    İstanbul'dan 'Saturn' geçti

    Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL-DHA
    05.02.2018 - 19:18 | Son Güncelleme:

    ’GSP Saturn’ isimli dev petrol platformu Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçti.

    İstanbul Boğazı’ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı ’GSP Saturn’ isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz’a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi’nden Boğaz’a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından geçti. 15.00 sıralarında da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçen petrol platformu, saat 18.45 sıralarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün altından geçti. Platformun, Karadeniz’e doğru ilerleyişi sürüyor.

    Etiketler: istanbul , saturn , platform , son dakika
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