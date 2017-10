◊ En son 8 yıl önce gelmiştiniz İstanbul’a. İstanbul deyince aklınıza neler geliyor?

- İstanbul’da harika zaman geçirmiştim. Çok muhteşem insanlarla tanıştım. Çok güzel ve eğlenceliydi.

◊ Yakın bir zaman içinde tekrar ülkemize gelmeyi planlıyor musunuz?

- Gerçekten yeniden gelmeyi umuyorum.

Çünkü ziyaretim sırasında İstanbul’la bir bağ kurduğumu hissettim. Elbette birçok seyahatim oluyor ama İstanbul’dan ayrılmayı hiç istemedim.

Mimarisi, insanları, yemekleri... Her şeyiyle bambaşka bir şehir. Aynı zamanda insanları da çok sıcakkanlı. Tekrar gelmek için can atıyorum.

TÜRK KADINLARI ÇOK GÜZEL

◊ Türk kadınları hakkında ne düşünüyorsunuz?

- Gerçekten çok güzel olduklarını söyleyebilirim. Aynı zamanda stillerinin de çok cool olduğunu düşünüyorum. Pek çok farklı stilin karışımını gördüm ve gerçekten harika hissettim.

◊ Güzellik tanımınız nedir?

- Ben egzotik güzelliği çok severim. Her şey ya da herkes güzel olabilir.

Ben annemi çok güzel buluyorum. Dediğim gibi bu çok kişisel bir şey. Annemin gençlik halleri, benim için her zaman bir güzellik standardı olarak kaldı.

◊ O zaman güzelliğiniz ve stiliniz annenizden miras diyebilir miyiz?

- Evet. O her zaman saçının yapılı olduğuna dikkat eden, evden çıkmadan önce ruj sürmeye özen gösteren biriydi. Bana da böyle yapmamı öğütlerdi.

İşin aslına bakarsanız bu güzellik tavsiyelerini tutamadım ama ne demek istediğini anlıyordum.

Ancak bence gerçek güzellik tavsiyesi, günlük hayatı yaşama şekliydi. Her zaman çok çalışkan biriydi. Bütün ailenin her açıdan bakımını üstlenmişti.

Sabahları harika

hissediyorum

◊ AVON’un yeni Eve serisinin yüzü oldunuz. Bu yeni parfümün ana fikri farklı benliklere sahip güçlü kadın figürüne dayanıyor. Bize biraz bu seriden ve parfümden bahsedebilir misiniz?

- Tabii. Çok genç yaşlarımdan bu yana her zaman farklı parfümleri karıştırarak kullanırım. Bu yüzden bu parfüm benim için çok ideal.

İki taraflı bir parfüm. Sensual biraz daha odunsu, Radiant ise daha çiçeksi bir koku.

Eve Duet’in asıl heyecan verici kısmı ise bunları karıştırma ve kendi kombinasyonunu yaratma imkanı sunması. Ve böylece gerçekten ruh halini yansıtacak bir karışıma ulaşabiliyorsunuz.

◊ Sizin favori kokunuz hangi taraf? Sensual mi Radiant mı?

- Hâlâ favori karışımımı bulma aşamasındayım ama galiba ikisinden de birer parça seviyorum.

◊ Kendinizi en güzel hissettiğiniz zaman dilimi hangisi?

- Sabah ilk uyandığımda yaşadığım hissi seviyorum. Kendime birkaç dakika ayırıyorum ve kahvemi yudumluyorum. Bilmiyorum ama o zaman kendimle ilgili en mutlu hissettiğim zaman.

Önümde hâlâ koca bir gün var. Yeni bir başlangıçtayım ve o zaman harika hissediyorum. Biraz daha tazelenmiş gibi...