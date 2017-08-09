İstanbul'daki turistlerin kâbusu oldular! İranlı sahte polisler yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde 23 Temmuz’da durdurup üstünü aradığı Iraklı Ali Abdullah’ı pasaportu yanında olmadığı gerekçesiyle 200 dolarını almasıyla ilgili çalışma başlattı.



Polis ekipleri, 27 Temmuz’da Bakırköy’de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, Atatürk Havalimanı’ndan gelen Arap turistlerin üstünü aramaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobilde bekleyip, durdukları turistlerle konuşan 2 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalandı.

54 yaşındaki İran uyruklu Muhammet Al H.’nin turistlere kendisini emniyet amiri, 47 yaşındaki Rıza H.’nin de başkomiser olarak tanıttığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen İranlı şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.