MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>İstanbul'daki turistlerin kâbusu oldular! İranlı sahte polisler yakalandı

    İstanbul'daki turistlerin kâbusu oldular! İranlı sahte polisler yakalandı

    Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)
    09 Ağustos 2017 - 15:46Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:55

    İstanbul’da Arap turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İranlı 2 kişi yakalandı.

    Fotoğraf: Arşiv

    Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişinin, Fatih Molla Gürani Mahallesi’nde 23 Temmuz’da durdurup üstünü aradığı Iraklı Ali Abdullah’ı pasaportu yanında olmadığı gerekçesiyle 200 dolarını almasıyla ilgili çalışma başlattı.

    Polis ekipleri, 27 Temmuz’da Bakırköy’de kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin, Atatürk Havalimanı’ndan gelen Arap turistlerin üstünü aramaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti. Otomobilde bekleyip, durdukları turistlerle konuşan 2 şüpheli, polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından 2 şüpheli yakalandı.

    54 yaşındaki İran uyruklu Muhammet Al H.’nin turistlere kendisini emniyet amiri, 47 yaşındaki Rıza H.’nin de başkomiser olarak tanıttığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen İranlı şüpheliler, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

    Etiketler: istanbul , sahte polis , Turist
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri