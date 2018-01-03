İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.C., sağlık ocağının koridorunda etrafı kolaçan edip oda kapısını açıyor. Bu sırada bir personelin geldiğini fark eden İ.C ona bir şey sorduktan sonra hızla dışarı çıkıyor. Sağlık ocağı personeli ile karşı karşıya gelince dışarı çıkan ve 1 dakika sonra tekrar gelen İ.C’nin kapılarda parmak izi bırakmamak için elinde peçete kullandığı ve son girdiği odadan cep telefonunu alarak çıkması görülüyor. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.