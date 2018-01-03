Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

    İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

    Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
    03.01.2018 - 14:43 | Son Güncelleme:

    İstanbul Bakırköy’de sağlık ocaklarını mesken tutan bir hırsız, gündüz vakti personel odalarını tek tek dolaşarak cep telefonu çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis bu kişinin İ.C. olduğunu belirledi. İ.C.’nin bir sağlık ocağından telefon çalması böyle görüntülendi.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İ.C., sağlık ocağının koridorunda etrafı kolaçan edip oda kapısını açıyor. Bu sırada bir personelin geldiğini fark eden İ.C ona bir şey sorduktan sonra hızla dışarı çıkıyor. Sağlık ocağı personeli ile karşı karşıya gelince dışarı çıkan ve 1 dakika sonra tekrar gelen İ.C’nin kapılarda parmak izi bırakmamak için elinde peçete kullandığı ve son girdiği odadan cep telefonunu alarak çıkması görülüyor. Polisin şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

    Etiketler: istanbul , hırsızlık
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri