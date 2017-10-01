İstanbul'daki restoranda korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla taradılar

Edinilen bilgilere göre, Beyoğlu’nda Kumbarhane Caddesi üzerindeki bir restorana dün saat 16.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Beyaz bir otomobille cadde üzerinde seyreden saldırganlar, restoranın önüne geldiğinde yavaşlayarak otomobilin içinden restoranı taradı. Olay esnasında restoranda çok sayıda insanın bulunduğu öğrenilirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından kaçan şahıslar, E-5 karayolundan Okmeydanı’na girerek izlerini kaybettirdi. Olaydan sonra bugün kapalı olduğu görülen restorana isabet eden mermilerin açtığı delikler saldırıyı gözler önüne serdi.



Saldırı, çevredeki bir iş yerinin de güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde cadde üzerinde seyreden beyaz bir otomobilin yavaşladığı ve sağ kapı camlarından dışarıya uzanan iki kişinin elindeki silahları defalarca kez ateşlediği görülüyor. Saldırganlardan birinin elindeki silahın uzun namlulu olması dikkat çekiyor. Saldırı anında olay yerinde bulunan bir vatandaşın panikle kameranın bulunduğu iş yerine girmesi de yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.