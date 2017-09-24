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    İstanbul'daki minibüste kâbus dakikaları! Yolcu böyle görüntüledi

    Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
    24.09.2017 - 12:44 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 12:56

    İstanbul Kağıthane'de iki minibüsün yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kaza anı ve minibüste yaşananlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kağıthane'de akşam saatlerinde iki yolcu minibüsü, yolcu kapma yarışına girdi. Birbirini geçerek ilerleyen minibüs sürücüleri yol boyuncu birbirlerine hakaretler de yağdırdı. O anlarda minibüslerden birindeki yolcular koltuk kenarlarındaki demirlere sıkı sıkı tuturak "aksiyon filmine dönüştü" yorumunda bulundu.

    Bir süre devam eden yolcu kapma yarışı kazayla sonuçlandı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Ancak minibüste korku dolu anlar yaşandı. Kaza sonrası araçlarında hasar oluşan minibüs sürücüleri yol ortasında bir süre tartıştı. Tartışmanın ardından birşey olmamış gibi yollarına devam ettiler. O anlar da minibüste bir yolcu tarafından görüntülenip "insan hayatı bu kadar mı ucuz" denilerek sosyal medyada paylaşıldı.

    Etiketler: istanbul , minibüs , KAZA , Kamera
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