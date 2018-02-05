İstanbul'daki markette tuhaf dolandırıcılık! Vatandaşa da ikram ettiler

ESENYURT’ta bir markette dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Markete gelen sivil giyimli bir kişi, market sahibinden sigara istedi. Market sahibinin tezgâhın altından çıkardığı sigarayı alan bu kişi, tekrar dışarı çıkarak geldiği otomobilde bekleyen arkadaşlarını çağırdı. İçlerinden polis yeleği giyinmiş ve elinde telsiz olan kişi, market sahibine sigarayı izinsiz sattığı gerekçesiyle yaklaşık 12 bin liralık bir ceza keseceğini söyledi.

Polis olduklarını söyleyen üç kişi, market içerisinde bir müddet arama yaptı. Arama sonrası cezayı yazmamak şartıyla marketin kasasında bulunan paralara ve sigaraları el koyacaklarını söylediler.





Market içerisinde yaşanan olaylar güvenli kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Markete bu sırada bir vatandaş sigara almaya geldi. Kendilerini polis olarak üç kişi, sigara isteyen vatandaşa, sigara olmadığı söyleyerek bir tane de sigara ikram etti.



'SENİ SUÇÜSTÜ YAKALADIK'



Market sahibi Gürgin Turkak olay anını şöyle anlattı:

"1’i araçta toplam 4 kişiydiler. Önce birisi gelip sigara istedi. 20 lira uzattı üstünü de geri verdim. Dışarı çıkıp el salladı arkadaşlarına, üç araçlarıyla geldi. Birisi polis yeleği giymişti. Elinde telsiz vardı. Bir de defter vardı ellerinde. ‘Biz polisiz, seni suçüstü yakaladık’ dediler. Ne suçum olduğunu sordum. 'Her türlü belgem var' dedim. 'Neden beni tehdit ediyorsunuz, neye göre suçüstü yakalıyorsunuz' dedim. Bir süre konuştuktan sonra 'Sana 12 bin lira ceza yazacağız, ya da sigaraları götüreceğiz' dediler. Ben de 12 bin lira gideceğine sigaramı alsınlar dedim. Sigaraların yanı sıra sabahtan akşama kadar kasada biriken bütün paramı da götürdüler. Yaklaşık 1000 liralık sigaramda gitti. Polise başvurdum. Polis ifademi aldı, görüntüleri de istedi, verdik.”



GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ



Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir adamın ilk önce gelip sigara aldığı sonrasında ise kapıya çıkıp diğer arkadaşları çağırdıkları görülüyor. Birinin üzerinde polis yeleği ve elinde telsiz bulunan üç kişi içeri giriyor. Bir süre konuştuktan sonra ceza işlemi için not almaya başlıyorlar. Market sahibi ile bir süre tartışan üç kişi, sonra kasaya geçip sigaraları tezgâh altından poşete doldurduktan sonra paraları da alıp geldikleri beyaz renkli otomobile binerek gidiyor.



Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülere yansıyan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.