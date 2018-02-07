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    İstanbul'daki markette rehine krizi! Görüntüleri ortaya çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    07.02.2018 - 17:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Eyüp’te girdikleri marketi soymak isteyen maskeli ve silahlı üç kişinin yakalandığı operasyonun yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Markete giren soyguncular polis kapıya dayanınca çalışanları rehine aldı, görüşmeler sonucu ikna edilen soyguncular teslim oldu.

    Eyüp’te 2 Şubat akşamı maskeli ve silahlı üç soyguncu kapanmakta olan bir markete girdi. Silahlarını çıkaran soyguncular, markette bulunanları tehdit ederek kasadaki paraları almak istedi.

    İstanbuldaki markette rehine krizi Görüntüleri ortaya çıktıSoyguncuları şüphe üzerine takip eden Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri de peşlerinden markete gelerek, çevrede önlem aldıktan sonra destek istedi. Polisi fark eden soyguncular market çalışanlarını rehin aldı.

    'POLİS ÇEKİLSİN, ÇIKIP GİDELİM'

    Serbest bırakılan bir rehine, soyguncuların “Polis çekilsin. Kimse zarar görmeden, çıkıp gidelim” isteğini polis ekibine iletti.  Bunun üzerine Rehine Müzakere ekibi de olay yerine çağırıldı. Yapılan görüşmeler sonucu markette bulunan üç şüpheli de teslim oldu.

    DOKUZ SOYGUNUN FAİLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

    Çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı soygun çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen dört kişiyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan yedi kişinin,  8 Kasım 2017 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kağıthane, Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 9 soygun olayının failleri olduğu, soydukları yerler arasında marketler ve fast food zinciri lokantaların bulunduğu belirlendi.

    Soyguncuların bazılarının hırsızlık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu da saptandı.



    Emniyetteki işlemleri tamamlanan yedi kişi, adliyeye sevk edildi. E.E. (24), E.A. (23), E.D. (23) ve F.E. (22) tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Etiketler: Eyüp , Market , rehine krizi , son dakika
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