İstanbul'daki markette rehine krizi! Görüntüleri ortaya çıktı

Eyüp’te 2 Şubat akşamı maskeli ve silahlı üç soyguncu kapanmakta olan bir markete girdi. Silahlarını çıkaran soyguncular, markette bulunanları tehdit ederek kasadaki paraları almak istedi.

Soyguncuları şüphe üzerine takip eden Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri de peşlerinden markete gelerek, çevrede önlem aldıktan sonra destek istedi. Polisi fark eden soyguncular market çalışanlarını rehin aldı.



'POLİS ÇEKİLSİN, ÇIKIP GİDELİM'



Serbest bırakılan bir rehine, soyguncuların “Polis çekilsin. Kimse zarar görmeden, çıkıp gidelim” isteğini polis ekibine iletti. Bunun üzerine Rehine Müzakere ekibi de olay yerine çağırıldı. Yapılan görüşmeler sonucu markette bulunan üç şüpheli de teslim oldu.

DOKUZ SOYGUNUN FAİLİ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Çalışmalarını sürdüren Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı soygun çetesinin üyesi olduğu ileri sürülen dört kişiyi daha gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan yedi kişinin, 8 Kasım 2017 ile 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Kağıthane, Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen 9 soygun olayının failleri olduğu, soydukları yerler arasında marketler ve fast food zinciri lokantaların bulunduğu belirlendi.

Soyguncuların bazılarının hırsızlık, yaralama, ruhsatsız silah bulundurmak ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu da saptandı.





Emniyetteki işlemleri tamamlanan yedi kişi, adliyeye sevk edildi. E.E. (24), E.A. (23), E.D. (23) ve F.E. (22) tutuklanırken, diğer üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.