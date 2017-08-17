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    İstanbul'daki işlek caddede bir haftada iki kez... Bu seferki kurban doktor oldu!

    İSTANBUL (İHA)
    17 Ağustos 2017 - 09:54Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 10:06

    İstanbul Şişli’de binlerce kişinin kullandığı işlek cadde üzerinde bir haftada ikinci kez yaşanan kapkaç olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

    Şişli Elmadağ Caddesi’nde yaşanan kapkaç olaylarına geçtiğimiz günlerde bir yenisi eklendi. Edinilen bilgiye göre şüpheli bir şahıs, özel bir poliklinikte çalışan tıp doktorunu takip etmeye başladı. Elmadağ Caddesi üzerine gelindiğinde, şüpheli takip ettiği doktorun çantasının içine elini atarak paraları çaldı.



    Şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşırken neye uğradığını şaşıran doktor ve çevredeki vatandaşlar şüphelinin arkasından baka kaldı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde özel bir poliklinikte çalışan tıp doktoru, Elmadağ Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada arkasından gelen bir kişi el çantasının içinden paraları çalıyor. Parayı çalan şüpheli Elmadağ Caddesi’nden aşağı doğru koşmaya başlıyor. Kapkaç mağduru doktor ve çevredeki vatandaşlar da şüphelinin arkasından baka kalıyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Etiketler: istanbul , kapkaç , Doktor
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