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    İstanbul'daki işlek cadde trafiğe kapatıldı... Vatandaş akın etti

    İSTANBUL/DHA-İHA
    30.01.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da Ümraniye ve çevre ilçelerden gelen vatandaşların gezme ve alışveriş gibi faaliyetleri için yoğun ilgi gösterdiği Alemdağ Caddesi, yayalaştırma projesi kapsamında trafiğe kapatılınca vatandaşlar için daha cazip hale geldi.

    Trafik sıkıntısından kurtulan vatandaşlar, günün her saatinde Alemdağ Caddesi´ni doldurarak gezme ve alışveriş yapma fırsatı buluyor. 

    İBB'den daha önce yapılan açıklamada, Ümraniye'deki yayalaştırma projesi kapsamında Alemdağ Caddesi'nin trafiğe kapatılacağı duyurulmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

    "İBB tarafından alınan UKOME kararına istinaden, Alemdağ Caddesi'nin, Metro Çarşı Durağı (TRT Lojmanları) ile Metro Ümraniye Durağı (Eski Belediye Binası) arasında kalan kısmının yayalaştırma projesi uygulama çalışmalarına başlanacaktır. Üsküdar istikametine trafik akışı da Çavuşbaşı Caddesi'nden yapılacaktır. Ayrıca İBB tarafından inşaatına başlanan, 15 Temmuz Şehitler Meydanı Zemin Altı Katlı Otopark ve Gençlik Kültür Merkezi projesinin aksamadan devam edebilmesi adına İSKİ, İGDAŞ ve AYEDAŞ kurumlarınca gerekli altyapı deplase çalışmalarının yapılabilmesi için, Alemdağ Caddesi'nin Metro Çarşı Durağı ile Metro Ümraniye Durağı arasında kalan kısmı 28 Ocak 2018 Pazar Günü'nden itibaren araç trafiğine kapatılacaktır. Bahse konu araç trafiğine kapanan cadde ve sokaklara, hangi araçların hangi saatlerde giriş-çıkış yapabileceğini ve trafik akışını gösteren kroki yukarıda gösterilmektedir."

    İstanbuldaki işlek cadde trafiğe kapatıldı... Vatandaş akın etti
    İstanbuldaki işlek cadde trafiğe kapatıldı... Vatandaş akın etti
    İstanbuldaki işlek cadde trafiğe kapatıldı... Vatandaş akın etti
    İstanbuldaki işlek cadde trafiğe kapatıldı... Vatandaş akın etti

     

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    Etiketler: istanbul , trafiğe kapalı yollar , son dakika
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