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    İstanbul'daki fuhuş mafyasına operasyon

    AA
    28.12.2017 - 23:16 | Son Güncelleme:

     İstanbul'da tehditle senet imzalattırdıkları kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan organize suç örgütü üyesi 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

    Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tehditle senet imzalattırılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 14 şüphelinin ifadeleri, soruşturmayı yürüten savcılıkça alındı.

    Savcılık, ifadeleri alınan 14 şüpheliden 12'sini tutuklama, 2'sini de adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

    Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden organize suç örgütü elebaşı Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 10'unun "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak ve vermek", "mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma" gibi değişik suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

    Hakimlik, 2 şüpheli hakkında haftada bir gün en yakın polis merkezine imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verirken, 2 şüphelinin ise üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe oluşmadığı gerekçesiyle tutuklama talebini reddederek serbest bırakılmasına hükmetti.

    Etiketler: fuhuş , mafya , operasyoni , operasyon
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