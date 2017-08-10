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    İstanbul'daki dehşet kamerada! Duyan yardıma koştu...

    İSTANBUL (İHA)
    10 Ağustos 2017 - 09:44Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 10:27

    İstanbul Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklenen talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sultangazi’de, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Meydana gelen kazada talihsiz kadın tramvayın altında yaklaşık 5 metre kadar sürüklendi. İddialara göre tramvayı fark etmeyen vatmanın kornaya basması üzerine ise panikleyen kadın, kenara çekilmek yerine öne doğru hamle yaptı. Bu sırada duramayan tramvayın altında kaldı. Yaşanan kazanın ardından talihsiz kadının yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

    Görüntülerde kadının yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada panikleyerek biranda hızlandığı ancak tramvaydan kaçamayarak altında kaldığı görülüyor. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Etiketler: istanbul , tramvay , KAZA
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