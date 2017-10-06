İstanbul'daki darbe girişimine ilişkin ilk davada karar

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Ayhan Sevim, Muhammet Mustafa Işık ve Şahin Uluöz katıldı. Müdahil olan Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı'nı ise bir avukat temsil etti.



Duruşmada beyanı sorulan savcı Uygur Kaan Arısoy, eski mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Davaya ilişkin karar verileceğini belirten mahkeme heyeti başkanı Fikret Demir, sanıklara son savunmalarını sordu. Sırasıyla söz alan sanıklar suçsuz olduklarını iddia ederek beraatlerini talep etti.

KARAR

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Işık, Sevim ve Uluöz'ün, " Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Duruşmadaki hal ve tavırlarını dikkate alarak sanıklar Sevim ve Uluöz'ün cezasını, müebbet hapse çeviren mahkeme, sanık Işık ile ilgili ise duruşmalarda nezaketsiz ifadeleri ve davranışları gerekçesiyle herhangi bir indirim yoluna gitmedi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.