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    İstanbul'daki belediyelerden soğuk havada sıcak hareket

    Fatma AKSU/İSTANBUL
    24.01.2018 - 17:39 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da kar yağışıyla birlikte belediyeler, evsiz vatandaşların yanı sıra sokak hayvanlarını da unutmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin ücra noktalarında ve insanların ulaşamadığı alanlarda kış şartlarına maruz kalan, sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama, yemekle beslenme ve sağlık hizmeti veriyor.

    Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Fatih, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Üsküdar ve Kartal ilçelerindeki besleme noktaları başta olmak üzere, 199 farklı besleme noktasında, günlük ortalama 1 ton 1 kuru mama ve yemek artıkları ile sokak hayvanlarına beslenme desteği veriliyor. Mama miktarı, gidilen alana göre değişiyor. Beslenme desteği 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılıyor

    İstanbulluların; yaralı, sakat ve aç durumdaki hayvanları, 7/24, ALO 153 hattından bildirmeleri halinde, mobil ekipler, o noktalara yönlendirilip, hayvanlara gerekli müdahale sağlanıyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, sokak hayvanları 410 personeli ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriyor.

    Etiketler: KAR , istanbul , son dakika
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