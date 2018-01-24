İstanbul'daki belediyelerden soğuk havada sıcak hareket

Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Fatih, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Üsküdar ve Kartal ilçelerindeki besleme noktaları başta olmak üzere, 199 farklı besleme noktasında, günlük ortalama 1 ton 1 kuru mama ve yemek artıkları ile sokak hayvanlarına beslenme desteği veriliyor. Mama miktarı, gidilen alana göre değişiyor. Beslenme desteği 10.00 – 13.00 saatleri arasında yapılıyor

İstanbulluların; yaralı, sakat ve aç durumdaki hayvanları, 7/24, ALO 153 hattından bildirmeleri halinde, mobil ekipler, o noktalara yönlendirilip, hayvanlara gerekli müdahale sağlanıyor. Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, sokak hayvanları 410 personeli ve 26 adet hayvan nakil aracı ile hizmet veriyor.